13 yaşındaki kayıp çocukla ilgili gelişme!

13 yaşındaki kayıp çocukla ilgili gelişme!

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor. Bugün (12 Şubat 2023) 8 öğrenci ile 5 öğretmen ve velinin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.

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