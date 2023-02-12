Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden canlarımız sonsuzluğa uğurlanıyor. Bugün (12 Şubat 2023) 8 öğrenci ile 5 öğretmen ve velinin naaşları Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii, Dörtyol Camii ve Mormenekşe Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.

Öğle:
Lala Mustafa Paşa Camii

1.Elvin Çavdır
2.Havva Balcı çavdır
3.Evren Çavdır

Yeniboğaziçi Camii

1.Havin Kılıç
2.Osman Çetintaş

Dörtyol Camii

13 yaşındaki kayıp çocukla ilgili gelişme! 13 yaşındaki kayıp çocukla ilgili gelişme!

1.Ecem yeniçeri
2.Bedriye Yeniçeri

İkindi:
Lala Mustafa Paşa Camii

1.Sahil Özberkman
2.Asya Tülek
3.İzcan Nurluöz
4.Mustafa Sabancı
5.Ali Karasel

Mormenekşe Camii

1.Perihan Çetiner