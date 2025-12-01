Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken, 1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkati çekti.

Ötüken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını kaydederek, sağlık çalışanlarının şiddetten uzak bir ortamda çalışma hakkı olması gerektiğini kaydetti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin hak, menfaat ve ödevlerin belirlendiği bir yasa altında hizmet sunması gerektiğini de vurgulayan Ötüken, bunun henüz Meclis’te yasallaşmadığına dikkat çekti; beklenen yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti.

Ötüken, bunun yanında, acil servis hemşirelerinin açılan terfi sınavlarına giremediğini savunarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu konudaki tutumuna tepki gösterdi; onlarca servis hemşiresinin mağdur olduğunu ileri sürdü. Ötüken, “Yıllarca verdikleri hizmetlerin karşılığında hak eden tüm sağlık çalışanları gibi 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları da hak ettikleri terfi sınavlarına girebilmeli” dedi.

112 çalışanlarının yaşam ile ölüm arasındaki kritik bir çizgide görev yaptığını ve bu nedenle çalışma koşullarının iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu belirten Ötüken, sendikanın üyelerinin hukuki süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğini kaydetti.