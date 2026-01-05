Ötüken yaptığı yazılı açıklamada, 2014/18 ve 2014/19 sayılı yasal değişikliklerle Kamu Görevlileri Yasası’ndan geçici personel istihdamının çıkarılmasıyla oluşan yasal boşluğun, aradan 11 yıl geçmesine rağmen doldurulamadığını belirterek, bu durumun, geçici memur statüsünde çalışan kamu görevlilerinin uzun süredir mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ileri sürdü.

Geçici memurların sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen yasa önerisinin, kurulması öngörülen "Geçici Personel Komisyonu" aracılığıyla nakil, görevlendirme, disiplin işlemleri ve kamu hizmetinin sona ermesi gibi önemli konularda yetki düzenlemesi getirdiğine dikkat çeken Ötüken, söz konusu yasanın kamu görevinde çalışan geçici personelin hak ve menfaatlerini düzenlemeyi amaçladığını vurguladı.

Ötüken, geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Genel Kurulu’ndan onay alması beklenen yasal düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini belirterek, “Bu düzenlemenin 2026 yılı içerisinde ivedilikle Meclis Genel Kurulu’na getirilerek onaylanması konusunda gerek hükümetin gerekse Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.