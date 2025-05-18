Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün Atatürk’ün, kurtuluş savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışının 106. Yıl dönümüdür. 1. Dünya savaşı mağlubu sayılan Osmanlı, 30 Ekim 1918 günü Limni Adası’nın Mondros Limanın ’da imzalanan ateşkes antlaşmasıyla, kayıtsız-şartsız teslim oluyor. Osmanlı’nın bütünüyle işgaline olanak sağlanıyordu.

Atatürk ve yakın silah arkadaşları, Dokuzuncu Ordu Müfettişi Ünvan’ı ile 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan hareketle, 19 mayıs 1919 sabahı Samsun’a ayak basarlar. Mustafa kemal “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolası ile Türk Kurtuluş Savaşı sürecini başlatmak üzere harekete geçer.

Sonuçta kurtuluş savaşımız zaferle sonuçlanır.

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. Yıldönümü’ nü, Yüce Türk Ulusu olarak onur ve gururla kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Ne Mutlu Türküm diyene.