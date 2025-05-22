Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Döviz Kurlarındaki dalgalanma gerekçe gösterilerek, Benzine 2.67, Mazota 2.28 TL zam yapıldı!

Memur-Sen olarak bu zamları reddediyor ve kınıyoruz. Fiat istikrar fonundan bu zamların hükümetçe sübvansiye edilmesini öneriyoruz.

Akaryakıta yapılan bu fahiş zam, toplu taşımacılıktan, tarım sektörüne, temel gıda ürünleri üretimi ve süt ve süt ürünleri üretim sektörlerinin tümünü olumsuz etkileyecektir.

Un ve un mamülleri sektörüde, ekmeğe zam gereğini gündeme taşımıştır.

Memur- Sen olarak hükümeti, temel gıda maddelerinde etkin denetim yapmaya ve halkımızın sağlıklı beslenmesine imkan yaratmaya çağırıyoruz.

2025 yılının 5. Ayında, devlet hastanelerinde, mevcut olmayan ilaçların çokluğunun, vatandaşlarımıza büyük sorunlar yaşattığınıda, hükümet edenlere bir kez daha hatırlatıyoruz.