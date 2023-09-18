: Memur-Sen, hükümete, alım gücü düşen vatandaşlar ile aileleri koruması çağrısı yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, okulların açıldığı bu dönemde, ailelerin zorunlu giderlerinin bir o kadar daha arttığına işaret etti.

Yaş sebze, meyve, et-süt ürünlerinin fiyatlarının tavan yaptığını ifade eden Manga, “İnsanızımız, yüksek enflasyon nedeniyle, alım gücünü sürekli yitirmektedir. Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan deniz ürünlerinin fiyatları nedeniyle alınması ve tüketilmesi imkansız bir hal almıştır” dedi.

Manga, tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarının sürekli arttığını, hükümetin haksız zamları öneleyemediğini ve insanların alım gücünü koruyamadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Memur-sen olarak soruyoruz. Bu şartlar altında halkımızın sağlıklı ve dengeli yaşaması mümkünmüdür. Hükümete önerimiz; tanzim satış mağzaları oluşturarak, yaş sebze ve meyveyi devlet eliyle, türkiye’den ithal ederek, tüm ilçelerde halkımızın tüketimine sunmasıdır.

Tüp-gaz akaryakıt, et ve süt mamüllerinde, sübansiye yoluyla fiyatları halkımızın alım gücüne uygun hale getirilmesidir. Bunlar yapılmaz ise, çalışan ve emeklilerin, alım güçlerinin korunabilmesi, insanımızın sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık enflasyonun her ay maaşlara konsolidesi şarttır. Unutmayalım ki devlet, temsil ettiği insanları için vardır. İnsanımızı korumalıyız ki, KKTC devleti sonsuza kadar var olsun.”