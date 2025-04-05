Haravgi’nin haberine göre “Astra” radyosunun “Radyo Pusulası” programına açıklama yapan Menelau “geçiş noktaları açılması konusunun özel yönlerinin göğüslenebilmesi için geçmişte de kullanılan yöntemleri olduğunu” söyledi, “Ledra (Lokmacı) ve Limnidi (Yeşilırmak)” barikatlarının açılması anlaşmasına atıf yaptı.

Menelau, mayın temizleme konusunun müzakereciler düzeyinde ele alındığını ve ilerleme olanağı olduğunu belirtti. Ara bölgeye güneş parkı meselesinde ise, projenin nasıl yürütüleceği ve her bir şebeke ile bir mi yoksa iki bağlantı mı olacağıyla alakalı meseleler olduğunu söyledi.