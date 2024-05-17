Otomotiv yedek parça sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Mercanlar Otomotiv, 3 ülke, 14 şehir, 21 farklı hizmet noktası, 45.000 m2 üzerindeki depolama alanına ek olarak Lefkoşa’daki yeni araç satış ve yedek parça şubesini hizmete açtı.

Mercanlar Otomotiv'in Lefkoşa'da hizmete giren yeni şubenin açılış töreni iş dünyasının önde gelen isimleri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı - Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile yapıldı.