TCMB'nin eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayımlandı.

Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46’dan yüzde 67,22’ye yükseldi.

12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 42,01’den yüzde 44,94'e, 24 ay sonrasının beklentisi yüzde 23,87’ye çıktı.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Ankatte dolar/TL tahmininde de yükseliş görüldü. Önceki ay 29,82 olan yıl sonu dolar tahmini 30,14'e çıktı.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.