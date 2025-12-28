Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla cezaevinde örgütlü sendikalar ortak basın açıklaması yapacak.

Cezaevinde örgütlü bulunan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KAMUSEN, KAMU-İŞ ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği tarafından yapılan ortak basın bildirisine göre, son günlerde Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu kapsamda sendikalar, yarın (29 Aralık Pazartesi) saat 09.45’te İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. Sendikalar, açıklamada cezaevindeki mevcut durum, çalışanların karşılaştığı sorunlar ve taleplere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.