Belediyeden yapılan açıklamada, projeyle, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi ve bölge halkının yaşam konforunun artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, Dörtyol’un altyapısını güçlendirme ve çevresel görünümünü iyileştirmenin de amaçlandığı kaydedildi.

-868 metre drenaj hattı, 1292 metre kaldırım inşası Çalışmalar kapsamında 868 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı ve 1292 metre kaldırım inşa edileceği ifade edilen açıklamada, projenin, Konutlar Caddesi, Tekin Sokak, Necati Fidan Sokak, Payas Sokak, Karaçevirgen Sokak ve Sonbaş Sokak'ta eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi. "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." denilen açıklamada, ilerleyen süreçte Mesarya genelinde altyapı, çevre düzenleme ve ulaşım alanındaki yatırımların etaplar halinde devam edeceği bildirildi.