40 saatlik teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Sanayi Odası ile Ticaret Odası temsilcilerine “Meslek Standardı Geliştirme Uzmanı” sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Dairenin temel görevlerinden birinin yaşam boyu eğitim anlayışıyla sertifikasyon, seviyelendirme ve iş hayatının beklentilerini eğitim standartlarına yansıtmak olduğunu belirtti.

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Hocanın, “Bu süreçte Eğitim Bakanı'mızın ve odalarımızın verdiği destekler bizim için çok kıymetli.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, ülkede yüzlerce meslek bulunmasına rağmen birçoğunun yazılı standartlara sahip olmadığına dikkat çekti. Meslek standartlarının uluslararası düzeye taşınmasının hedeflendiğini aktaran Çavuşoğlu, bu amaçla oluşturulan yaşam boyu eğitimle çalışmaların yaygınlaştırıldığını belirtti.

Tüm mesleklerin yazılı standartlara bağlanmasının hem insan sağlığı hem de mesleği icra edenlerin güvencesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulan veya eksikliği hissedilen tüm mesleklerde standartların yazılı hale getirilmesinin hizmet kalitesini artıracağını, tüketicinin korunmasına katkı sağlayacağını ve yapılan işin niteliğine önemli bir ivme kazandıracağını da vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, meslek standardı geliştirme kursiyerlerine sertifikalarını takdim etti.

Açıklamada, bugüne kadar toplam 51 meslek standardı geliştirildiği belirtilerek, meslek standardı geliştirme eğitimleriyle ilgili detaylı bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.