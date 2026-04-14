Bilimsel araştırmalar, metabolik karaciğer hastalığının küresel ölçekte hızla yayıldığını ortaya koydu. Karaciğer yağlanması olarak da bilinen ve son zamanlarda Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığı (MASLD) olarak adlandırılan hastalığın, 2050 yılına kadar yaklaşık 1,8 milyar kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Önceden literatürde 'alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı' olarak isimlendirilen bu hastalık, günümüzde en yaygın ve en hızlı artan karaciğer rahatsızlıkları arasında yer almakta.

Vaka sayısı 30 yılda katlandı

Washington Üniversitesi'ne bağlı küresel sağlık sorunları üzerinde bağımsız araştırma yapan Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütülen ve The Lancet Gastroenteroloji & Hepatoloji dergisinde yayımlanan araştırmaya göre:

1990’da yaklaşık 500 milyon kişi hastalıkla yaşıyordu

2023’te bu sayı 1,3 milyara yükseldi

2050’de ise 1,8 milyara ulaşması bekleniyor

Bu da son 30 yılda yüzde 143’lük bir artış anlamına geliyor. Günümüzde her 6 kişiden biri (yaklaşık yüzde 16) bu hastalıktan etkileniyor.

Artışın temel nedenleri neler?

Araştırmaya göre hastalığın yayılmasının başlıca nedenleri:

Yükselen obezite oranları

Yüksek kan şekeri

Nüfus artışı

Sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları

Özellikle yüksek kan şekeri, MASLD’ye bağlı sağlık sorunlarının en önemli tetikleyicisi olarak öne çıkıyor. Bu durum, hastalığın Tip-2 Diyabet ve obezite ile güçlü bağlantısını ortaya koyuyor.

Hangi yaş grupları daha riskli?

Araştırma, hastalığın en sık ileri yaş grubunda (80-84 yaş) görüldüğünü ortaya koyarken, toplam vaka sayısının daha genç yaş gruplarında yoğunlaştığını gösteriyor:

Erkeklerde en fazla 35-39 yaş

Kadınlarda en fazla 55-59 yaş

Belirti göstermeden ilerleyebiliyor

Karaciğer yağlanması çoğu zaman belirti göstermeden ilerliyor. Bu nedenle birçok kişi hastalığa sahip olduğunu fark etmiyor.

Olası belirtiler arasında:

Sürekli yorgunluk

Genel halsizlik

Kaburgaların sağ altında ağrı veya rahatsızlık

yer aldı.