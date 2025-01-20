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1985 yılında Konyaspor’a transfer olan ve İkinci Lig şampiyonluğuna oynayan Konya’da hayatının en başarılı futbolunu geçiren Mete, 1985-1986 sezonu Türkiye İkinci Ligi’nde 25 gol atarak “Gol Kralı” olmuştu. Mete Adanır bu başarısıyla Konya’da “Yılın Sporcusu” seçilmişti.

Türkiye Birinci Lig’nde “Futbol Elçimiz” olan Mete Adanır ’ın 36’ncı ölüm yıldönümü sebebiyle bu sabah Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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