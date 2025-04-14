Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında, Efe Sapmaz yönetimindeki YA 600 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken çembere geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç banket dışında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.

Gazimağusa’da araç yangını

Gazimağusa’da Doktorlar Sokak'ta seyir halindeki araçta yangın meydana geldi. Aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamlar tamamen ve ön kaput ise kısmen yanarak zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.15 sıralarında meydana gelen araç yangını benzin kaçağının sıcak motor aksamlarına temas etmesi sonucu çıktı.

Yangın, araç sahibi tarafından yangın söndürme cihazı ile söndürüldü.