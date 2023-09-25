Mahkemede polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2023 tarihinde saat 22.24 raddelerinde Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye geçmek isterken GKRY'den temin ettiği ve tasarrufunda bulundurduğu NAX 789 plakalı Volkswagen marka Golf model salon araca ait sigorta poliçesi üzerinde oynama yaparak sahtelediğini, Creditwest Sigorta'ya ait olan sigorta poliçesini muhaceret memuruna verip giriş işlemi yaptırmak suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, aynı poliçe ile KKTC’ye 17 kez giriş çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde sahte sigorta poliçesini GKRY'de bulunan ikametgahında tek başına ve kendi bilgisayarında yaptığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.