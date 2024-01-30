Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi tarafından Kıbrıs'ın kuzeyinde deniz içerisinde deprem meydana geldiği ifade edildi.

Bugün saat 17.43'de Daire'ye bağlı Hisarköy Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta 'çok hafif şiddette' ve büyüklüğü 3,5 olan bir deprem kaydedildiğini bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35,58 kuzey ve 33,41 doğu koordinatlarında yaklaşık 5 kilometre derinliğinde Kıbrıs'ın kuzeyinde denizde olduğu saptanmıştır" denildi.