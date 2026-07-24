“Sanayi bölgelerinde gerçek sanayiciye yer kalmadı.” diyen Emirzadeoğluları, sanayicilerin yaşadığı sorunlara değindi.

Emirzadeoğluları, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki organize sanayi bölgelerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici olduğunu belirten Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yeniden planlanması, üreticiye öncelik verilmesi ve sanayicinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi bölgelerinin üretim ve sanayileşme amacıyla kurulduğunu ancak zaman içinde bu yapıdan uzaklaşıldığını ifade eden Emirzadeoğluları, bugün organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici konumunda olduğunu söyledi.

Emirzadeoğluları, bazı bölgelerde bu oranın daha da düşük seviyelere gerilediğini belirterek, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde sanayici oranının yalnızca yüzde 11 olduğunu kaydetti. Emirzadeoğluları, “Sanayi bölgeleri, gelişigüzel siyasi amaçlara göre dağıtıldı. Şimdi ise sanayici yer bulmakta ve gelişmekte zorlanmaktadır.” dedi.

- “Sanayi bölgeleri amacı dışında kullanılıyor”

Organize sanayi bölgelerinde yaşanan temel sorunların başında yetki karmaşası, yetersiz denetim ve plansız kullanımın geldiğini belirten Emirzadeoğluları, üretim yapmak isteyen gerçek sanayicilerin bu yapı içinde her geçen gün zorlandığını ifade etti.

Sanayi bölgelerinin önemli bölümünün depo, atıl kullanım veya farklı ticari faaliyetlere ayrıldığını söyleyen Emirzadeoğluları, bunun üretim kapasitesini ve yatırım ortamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Sanayi bölgelerinde yaşanan birçok sorunun kamuoyunda doğrudan Sanayi Odası ile ilişkilendirildiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bölgelerin yönetimi ve yetki alanlarının Sanayi Odası’nın sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Buna rağmen KTSO’nun sorunların çözümü için sürekli girişimlerde bulunduğunu belirten Emirzadeoğluları, bölgelerde temizlik, düzenleme ve iyileştirme yönünde yapılan çalışmaların çoğu zaman yeterli denetim ve kurumsal sahiplenme olmadığı için kalıcı sonuç vermediğini kaydetti.

Emirzadeoğluları, “Biz elimizden gelen katkıyı koyuyoruz ancak gerekli takip yapılmadığında kısa süre içinde her şey yeniden eski haline dönüyor. Harcanan emek, zaman ve kaynak boşa gidiyor.” dedi.

Sanayi bölgelerini Sanayi Dairesi’nin yaptığını ve kiraladığını belirten Emirzadeoğluları, daha sonra dairenin buralarının bakım, onarımını belediyenin yetkisine verdiğini ve bölgedeki tüm vergileri belediyenin aldığını kaydetti.

Emirzadeoğluları, bu gerçeği bazılarının bilmediğini bazılarının da bilmezden geldiğini ileri sürdü.

- “Sanayi arazileri gerçek üreticiye tahsis edilmeli”

Emirzadeoğluları, geçmiş yıllarda sanayi arazilerinin üretim dışı yaklaşımlarla dağıtılmasının bugün ciddi bir alan sorunu yarattığını savundu.

Gerçek sanayicinin üretim yapacak yer bulmakta zorlandığını belirten Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yalnızca üretim yapan işletmelere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi bölgelerinin çağdaş bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bunun aşamalı şekilde hayata geçirilebileceğini belirtti.

Mobilya üreticilerinin bir bölgede, alüminyum üreticilerinin başka bir bölgede, gıda üreticilerinin ise kendi ihtiyaçlarına uygun organize alanlarda faaliyet göstermesinin verimliliği artıracağını ifade eden Emirzadeoğluları, dünyada uygulanan sektörel kümelenme modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emirzadeoğluları, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak bu dönüşüme katkı koymaya hazırız. Ancak devletin de aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.