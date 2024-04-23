Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan özel çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "27284" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL

15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.