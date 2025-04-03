Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında, Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş zirve sonrasında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Metsola, yeniden birleşmeye yönelik yolun çok kolay olmadığını ancak Avrupa ve Güney Kıbrıs’ın, geleceğin yolunu kendi nesillerinin bulacağı anlayışıyla, sabır ve azimle birlikte yürüyeceğini ifade etti.

Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş zirvenin, adanın yeniden birleşmesi açısından önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade eden Metsola, Avrupa Parlamentosu’nun, BM himayesindeki süreci kararlılıkla desteklediğini çünkü diyalog ve diplomasinin, yaşayabilir çözüm için tek yol olduğunu da söyledi.