Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi işbirliği ile restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılan Mevlevi Müzesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ın katılımıyla açıldı.

Lefkoşa’nın İbrahimpaşa Mahallesi’nin Girne Kapısı girişinin hemen içinde yer alan Mevlevi Tekkesi, adadaki en önemli tarihi ve dini yapılardan birisi olmasıyla birlikte restorasyonu, çevre düzenlemesi ve teşhir tanzim projesi kapsamıyla Mevlevi Tekkesi Müzesi halka açıldı. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu açılışta konuştu.

‘’İNANÇ TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYONDUR’’

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yapının hem mimari açıdan önemli bir eser olduğunu hem de inanç turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

1963 yılında “Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi” adıyla açılan yapı, 2001-2002 yılları arasında Ataoğlu, “1963 yılında Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi olarak hizmete açılan yapı, 2001-2002 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalarla tamamen Mevlevi Tekke Müzesi’ne dönüştü. Yaklaşık 23 yıl sonra yeniden restorasyondan geçirilerek bugünkü haline kavuştu,” dedi.

Müzelerin, kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli yapılar olduğunu vurgulayan Ataoğlu, restorasyona katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’ya teşekkür etti. Ataoğlu, emeği geçen herkese minnettar olduğunu belirterek müzenin hayırlı olmasını temenni etti.