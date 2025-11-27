Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belirtilen tarihlerde 7.00-21.00 saatleri arasında yapılacak havan atışından dolayı “tehlikeli yasak bölge” ilan edilen alana girişin yasak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tehlikeli yasak bölgenin "Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu ve Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu; doğuda Tutukçu Tepe ve Gürkan Burnu hattının batısı; güneyde Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu ile Soğan Tepe 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve kuzeyde Kalkanlı 700 m. doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi” olduğu belirtildi.

Atışların ardından, kör mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden “giriş serbest” duyurusuna kadar bölgeye girilmemesi uyarısı yapıldı.