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Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar'ın hükümetin depremzedeler ve doğal afetle ilgili hazırladığı bir yıllık maaş kesintisi konusunda yaptığı 'KKTC halkı silkinmeli, meyhanelere gitmek yerine bu parayı çocukların eğitimine kullanmalı' açıklaması sektör temsilcilerinin tepkisine sebep oldu.

Gündem Kıbrıs'a konuşan sektör temsilcileri Akpınar'ı "Peki siz neden bu paraları Güney'de harcıyorsunuz?" diyerek eleştirdi...

İşte meyhane sahiplerinin eleştirileri...

Bildiğin Meyhane Sahibi Hulus Eren:

Bu açıklamaları esefle kınıyorum... Bir de açıklamayı yapana dönüp bakıyorum, tam bir facia... Özel hayatıyla bir dönem ülke gündeminden düşmeyen, mahkemelik olan bu adam, bunları yaparken kendi evlatlarını düşündü mü? Özel hayatıyla ülke gündemi çalkalanırken evlatları aklına geldi mi? Çalışanlarının sosyal sigortalarını yatırmazken, onların da çocukları olduğu aklına geldi mi? Geçtiğimiz Perşembe günü Rum tarafındaki bir markette alışveriş yaparken, ülke ekonomisini düşündü mü? Rum tarafından alışveriş yapan bir vekil, televizyona çıkıyor, 'meyhaneye gitmeyin, bu paraları çocuklara harcayın' diyor. Peki siz neden bu paraları Güney'de harcıyorsunuz? Neden çocukları olan çalışanlarınızın haklarını vermiyorsunuz? Herkesin çocuğu olduğu gibi meyhane sahiplerinin de çocukları var. Bizler elimizden gelen yardımı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz zaten. Ama Sayın Serhat Akpınar tamamen 'eziklik' psikolojisi ile kendince farklı alanlara bulaşıyor. Pandemi oldu, ilk meyhaneler kapandı, şimdi yardım toplanacak 'e meyhaneye gitmeyin'. Kıbrıs'ta eskiden kalma tek kültür şu an meyhanelerdir. Ve şunu da unutmayın. Bu ülkede hükümetler de meyhane masalarında kurulur.



Bizim Meyhane Sahibi Emirali Tatlıdil:

Aklı o kadar çalışır onun. Kendisi okul sahibi, kaç çocuğa bedava eğitim verdi, kaç çocuğa yardımcı oldu? Önce onu söylesin sonra meyhanelere sıra gelsin. Meyhanelerde fiyatlar o kadar bir yükseldi ki, normal bütçeli insanlar gelemez ki zaten artık. Vatandaşlar ayda bir meyhaneye gider, kafa dağıtırdı öyle bir hale getirdiler ki artık onu da yapamaz noktaya geldiler. Devlet eğitime gereken bütçeyi ayıramadı, ayıramıyor ama insanlar meyhaneye gitmeyip eğitime para ayıracak? Ayda 500- 600 TL arası, hade deyin bin lira. Bu paralarla mı eğitimdeki sorunlar çözülecek? Devlet yükümlülüklerini yerine getirsin önce sonra insanlardan fedakarlık beklesin. Kendileri lüks içinde yaşarlar ama insanlara yaşamayın derler. Tek mantıklı açıklama bu. Ayıp. Çok ayıp...



Adnan Mercan Usta Meyhane Sahibi Adnan Mercan:

Böyle bir açıklama olabilir mi? Duyduğum anda sinir küpüne döndüm. Milletvekili seçilene kadar 'dağıtmadığı para, rüşvet teklif etmediği' insan kalmadı. Bu adamın ortaya konulan sözde dayanışma ruhu adına yapılmış olan çalışmayla ilgili önerisi, sektörel bazda bizleri hedef almasının psikoloji kitaplarında tıbbi tanımı 'gerizaklıdır' ama ben böyle söylemeyim. Şimdi meyhanecilerin kazandığı iki kuruş paraya mı göz dikti? Ayıptır, yazıktır, günahtır yahu... İnsanlarda meyhaneye gidecek hal bırakmadılar zaten, şimdi bir kesim kaldı ki bunu yapabilir, ona da yapmaması için göz diktiler? Çok saçma bir açıklama.