Başkan Amcaoğlu, Acısu Sokak’ta gerçekleştirilen yağmur suyu drenaj güçlendirme çalışmasının tamamlandığını belirterek, uzun süredir ihtiyaç duyulan bu müdahaleyle birlikte bölgede yaşanan sorunların önemli ölçüde giderildiğini ifade etti.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede asfalt bakım ve onarım çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Amcaoğlu, çalışmaların planlı bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Amcaoğlu ayrıca, kent genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da asfalt bakım ve onarım çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.