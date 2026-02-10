Alithia gazetesi Hristodulidis’in Miçotakis’le, Rum kesimi ile Atina’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması ve bölgesel istikrarın muhafaza edilmesine ilişkin koordinasyonları bağlamında telefonda görüştüklerini yazdı.

Gazete telefon görüşmesinde Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ankara’da yapacağı görüşme ışığında görüş alışverişinde bulunulduğunu ve olguların değerlendirildiğini belirtti.

Gazete görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile özlü müzakerelerin BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içerisinde yeniden başlaması için sarf edilen çabalar yanı sıra uluslararası hukuka, ilkelere, değerlere, AB Hukukuna ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili karar ve çözümlerine olan sağlam ve sarsılmaz bağlılığın sürdürülmesi konularının ele alındığını da kaydetti.

Görüşmede Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinin, uluslararası hukuka ve Avrupa müktesebatına tam saygı gösterilerek sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm hedefiyle kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin çabaların sürdürülmesi gerektiği konusundaki ortak yaklaşımının teyit edildiği de kaydedildi.

Hristodulidis ile Miçotakis’in, Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasına yönelik yakın iş birliği ve düzenli koordinasyolarını sürürme konusunda mutabık kaldıkları da belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Ankara Ziyareti Işığında Koordinasyon” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununun Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin gündeminde olmadığını, buna rağmen Rum kesimi ile Atina’nın Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Ankara ziyareti öncesinde koordine olduklarını yazdı.

Gazete Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yaptığı yazılı açıklamaya dayanarak Hristodulidis ile Miçotakis’in Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri teferruatlı bir şekilde ele aldıklarını ekledi.