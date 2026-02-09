Politis gazetesi, değeri 300 bin euronun üzerinde olan lüks arabaların orada düzenlenen sahte belge ve sahte fiyatlandırmalarla (gerçek fiyatının neredeyse 20’de 1 fiyatına) Bulgaristan ve Hollanda üzerinden Güney Kıbrıs’a gönderildiğini; bu ülkelerdeki denetimlerin daha az olduğunu ve AB ülkesinden gönderilmiş gibi görünen bu arabaların gümrük vergisi ve Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulmadığını yazdı.

Gazete, üçüncü ülkelerden 5 yaşın üzerinde araç ithal edilmesi yasakken, belgelerde yapılan oynamalarla 5 yaşın üzerinde araçların da ülkeye girdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, Rum Gümrük Dairesi ile Maliye Bakanlığı’nın Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’ni (EPPO) durumdan haberdar ettiği ve son 16 ayda AB menşeli gösterilen, ancak İngiltere menşeli olan binden fazla lüks aracın Güney Kıbrıs’a gönderildiği ifade edildi.