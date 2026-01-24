UKÜ'den verilen bilgiye göre, MİDEKON Olağan Seçimli Genel Kurulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, başkan yanında 2 yıl görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Mimarlık eğitiminde kaliteyi artırma, akademik iş birliğini güçlendirme ve yükseköğretimde ortak sorunlara çözüm üretme maksadıyla faaliyet gösteren MİDEKON'un yeni dönem gündeminde eğitim programlarının geliştirilmesi, akreditasyon süreçleri, mesleki standartların yükseltilmesi ve akademik dayanışmanın güçlendirilmesi bulunuyor.

Başkanlık görevine seçilmesinin ardından Prof. Dr. Cemil Atakara, MİDEKON’un mimarlık eğitimi açısından stratejik bir platform olduğunu belirtti ve “Mimarlık fakülteleri arasında iş birliğini güçlendiren, ortak aklı öne çıkaran ve eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.