Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı.

Polis,mesele ile ilgili tutuklanan ve geçtiğimiz gün teminata bağlanan E.D ve İ.Z'nin 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis, zanlı İ.Z ile E.D’nin farkı kişilerin hesaplarına aktarılan 399 bin dolar parayı çekip R.U'ya verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini, dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 bin dolar ve 33 bin 877 euro çıktığını belirtti. Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlı R.U'nun İ.Z ile E.D'den aldığı paraları zanlı T.O'ya teslim ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı T.O'nun 26 Mayıs tarihinde tutuklandığını, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont ve belge bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ofisinde 14 bin TL, 120 euro ve 500 dolar paranın da bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru, 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 33 kişiden ifade aldıklarını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emarelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Polis, zanlı T.O'nun 2012 yılından beri ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu, R.U'nun ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, iki zanlının yargılanınca yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, zanlı R.U'nun 200 bin TL, zanlı T.O'nun 250 bin TL nakdi teminat yatırmaları, Uzuner için ikişer kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı T.O'nun ise 800 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.