Oylama öncesinde milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini aktardık, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık bürokratları da çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- Çavuşoğlu

İlk sözü alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığın genel çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, bu yıl ciddi bir çalışma içine girdiklerini kaydederek, 6 Şubat depremi ardından başlatılan okul güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, nüfus artışına bağlı olarak sınıf kapasitelerinin düzenlendiğini ve yeni okul yapımı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 30’uncu okulun temelinin Alsancak’ta atıldığını ve 12 tane hayırseverin de okul yaptığını belirtti. Belediyeler ve hayırseverlerle birlikte “bir tuğla da sen koy” çağrısıyla başlatılan süreçte, sınıf yapımı ve malzeme alımına gidilebildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar en fazla altyapı güçlendirilmesine gidilen bir süreçte olunduğunu ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, ayrıca 580 sınıf yapıldığını, 26 bin kusur ergonomik sandalye alındığını, 18 bine yakın masa alındığını, 2 bin civarı klima satın alınarak, okullardaki iklimlendirme sorunun sonlandırıldığını dile getirdi. Okullardaki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi için de 2 bin 100 kamera kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun yanında, 1800 civarında akıllı tahta alındığını ve her yıl yeni bir ihaleyle artırılacağını kaydetti.

- “Lefke Gazi Lisesi’nde sadece güçlendirme yaparak güvenlik zafiyetlerini gideremeyeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokul hakkında bilgi verdi. Lefke Gazi Lisesi’nin, inşaat mühendislerinin “güvenlik zafiyeti var” uyarısının ardından boşaltıldığını kaydeden Çavuşoğlu, prefabrik sınıfların çocuklara refah bir alan kazandırılması amacıyla belirlenen bir yere taşıdıklarını ancak Lefke halkının karşı çıkması üzerine yer değiştirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, bölge halkının şimdi de sınıfların kendi talep ettikleri yerden kaldırılması için eylem yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu, ülkenin ilk mimarlarından birinin projesi olan Lefke Gazi Lisesi hakkındaki kararıyla ilgili hassasiyet gösterdiklerini ancak bölgede başka okul yapacak yer olmadığından konunun yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduklarını belirtti.

Diğer okul alanları hakkında aldığı eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, söz konusu okula güçlendirme yapılması halinde ortaya çıkacak risklere değindi. Çavuşoğlu, “Güçlendirme yapsak bile manevi bağlılık duyulan o görüntü kalmayacak. Katları ayıran plakaları güçlendirme şansımız yok, o plakalardaki yıpranmışlığı gideremeyeceğiz.” dedi.

Lefke İstiklal İlkokulu'nda da güçlendirme projesi beklediklerini belirten Çavuşoğlu, eylemlerin kendilerine yönelik yapılmasını eleştirdi.

Diğer okullarda da ihalelerin devam ettiği ifade eden Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi gibi okullara örnekler vererek, taleplerin onaylanmasına rağmen prosedürlerin çok yavaş ilerlediğini kaydetti.

- Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, KKTC bütçesinin yaklaşık yüzde 12’sinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığına dikkati çekerek, yerel yönetimlerin eğitime harcadığı meblağların da önemli bir destek olduğunun altını çizdi.

Nüfus artışının eğitime olan yansımalarına değinerek, eğitim kurumlarında bu kapsamda ortaya çıkan sorun ve eksiklikler hakkında konuşan Özuslu, kent merkezlerindeki kalabalık sınıf sorunu olduğunu vurguladı. Okullarda öğretmen açıkları olduğunu söyleyen Özuslu, raporlarda 1500 tane münhal gözüktüğünü kaydetti.

Eğitim sisteminde "nasıl nesiller yetiştirilmek istenildiğine yönelik sıkıntılar olduğunu" savunan Özuslu, “genç işsizler” sorunu olan ülkede her yıl yüzlerce vatandaşın bu listeye eklendiğini belirtti. Bunun plansızlık sonucu olduğunu söyleyen Özuslu, özellikle bazı bölümlerdeki “ihtiyaç fazlalığı” hakkında konuştu.

Özuslu, mesleki eğitim alan çocukların mezuniyet sonrası eğitim aldıkları alanda çalışıp çalışmadıklarının incelenmesi ve bu konunun bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Özuslu, aksi halde genç göçünde artış yaşanacağı uyarısında bulundu.

CTP Milletvekili Özuslu, üçüncü ülkeden gelen şahıslara maaşlarından kesinti yapılması yönündeki düzenlemeye de eleştirilerde bulundu. Eğitimin üretim amaçlı olmasının önemine dikkati çeken Özuslu, birçok ülke vatandaşının işçi olarak her gün Güney Kıbrıs'a geçiyor olduğunu vurguladı. Özuslu, konunun sosyal ekonomik ve çalışan haklarıyla alakalı olduğuna dikkati çekti.

Torpilli istihdamların halkın adalet duygusunu da zedelediğini savunan Özuslu, bu tavrı şiddetle protesto etti. Özuslu, herkesin başarısı ve liyakatine göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanını “sendika düşmanı” olarak tanımlayan Özuslu, geçen haftalarda öğretmenlere konulan grev yasağına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Özuslu, “Eğitim paydaşlarını karşınıza alarak ancak kaosa sebebiyet verirsiniz. Bu kişilerle beraber çalışmalısınız.” dedi. Özuslu, okullarda eğitim süresinin uzatılması için alt yapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kıyafet tüzüğüne de değinerek, mahkeme sürecini hatırlatan Özuslu, "İnadına, bir yerlere yaranmak için birşeyler yapıyorsunuz.. Halkınıza yaranacaksınız, başka bir yerlere değil.” dedi. Mağusa İlahiyat Koleji’nin yapılmamasını isteyen Özuslu, toplumun ihtiyaç öncelikleri arasında olmayan böyle bir adımın toplum tarafından kabul edilmeyeceğini belirtti.

- Çavuşoğlu:

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, yerel yönetimlerle çok iyi bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, öğretmen münhal sayısının yasadakilerle aynı olduğunu ve bugün öğretmen açığı bulunmadığını belirtti. Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısının da birçok okulda standartlara çekildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Mağusa Namık Kemal Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi başta olmak üzere gelecek yıllarda bütün okullarda yapılacak düzenlemelerde bu sıkıntıların azalacağı vurgusu yaptı.

Nazım Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası bölümlerin tespit edilerek, duyurulduğunu ve burs kapsamından çıkarıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, üçüncü ülkeden gelen çalışanların maaşlarında kesintinin lojman gibi giderlere harcandığına dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, tematik bir okul hedefleri olduğunu da kaydederek, örneğin otomobil alanında bir lise olması halinde tüm yatırımların bu alana yönelik yapılabileceğini ifade etti. İlgili bölümlerin bir çatı altında olmasının önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, müfredatın da buna göre tadil edilebileceğini ve güncellenebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, vatandaşların bazı mesleklerden uzak durma yaklaşımının devam ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Bu topraklarda doğup büyüyen insanın döngü içerisinde ne kadar yer alabildiği hepimizin derdidir. Amacımız tüm iş kollarında kendi insanlarımızın çalışabilmesidir" dedi. Yüksek lisans alanında da yaptıkları destekler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, ülkenin akademisyenlerinin de ülke üniversiteleri tarafından yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Grev yasağına ilişkin eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, “Önceliğimiz eğitim ve çocuklardır. Ben bunun çocuklara zararını görebiliyorum. Önceliğim oy kazanmak değildir; çocuklar için bu bedeli ödemeye hazırım.” dedi.

25 yıldır tüm siyasi partilerin manifestolarında eğitimin süresinin uzatılmasıyla ilgili ifadeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, artık eyleme geçme zamanının geldiğini belirtti. Muhalefetin iktidara gelmesi durumunda onların da bu sürece katkı koyması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, altyapı eksikliklerinden dolayı sadece iki günle sınırlandırıldığını vurguladı.

- Derya

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya da söz alarak, özellikle yeni ilahiyat koleji açılması ve kıyafet tüzüğü konusunda hükümete eleştirilerde bulundu.

Siyasilerin her iki konuyu da “ihtiyaçmış" gibi göstermeye çalıştığını ancak bu yönde bir ihtiyaç olmadığını iddia eden Derya, "toplum mühendisliğine" kalkışıldığını söyledi.

İlk ilahiyat kolejinin “ülkede imam görevlisi bulunmadığı gerekçesiyle” İrsen Küçük tarafından önerildiğini dile getiren Derya, ancak daha sonra böyle bir ihtiyaç olmadığının görüldüğünü belirtti. Bu okulların genellikle ihtiyaçlı ailelerin ya da etüt ihtiyacı bulunan ailelerin çocuklarının tercihi yönünde olduğunu savunan Derya, bu ülkedeki demokrasinin istismar edildiğini de savunarak, toplumun kutuplaştırıldığını öne sürdü. “Bir yetişkinin erişilebilir bir yerde ibadet hakkı olmasının başka bir şey, din eğitimin ise başka bir şey” olduğunu ifade eden Derya, din eğitiminin öğrenciler belli bir yaşa geldiği zaman verilebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’na, “sahte diploma vermekle anılan bir üniversite nasıl olur da hala öğrenci kabul ediyor?" sorusunu soran Doğuş Derya, ülkeye öğrenci adı altında gelip, zaman zaman da kaçak işçi konumuna düşenler olduğuna ilişkin haberleri sordu. Kaçak işçi konumuna düşen öğrenciler konusunda yapılabilecekler olduğunu savunan Derya, konunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile iş birliği içinde çözümlenebileceğini ifade etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, başörtü konusundaki mahkeme kararını anımsatarak, konuya ilişkin yasal düzenlemenin meclis tarafından yapılabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ailelerden gelen talep üzerine ilahiyat koleji açılması doğrultusunda çalışma yaptıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, yoksul çocukların daha iyi bir eğitim alabilmek için İlahiyat Koleji’ni tercih etmeleri konusuna kısmen katıldığını aktararak, bu çocukların etüte ya da özel derse gidebilme şansı olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrencilerin yasal statüleri konusunda da yaşanan sorunlar konusunda adım attıklarını söyleyerek, bu konuda çift vize uygulaması başlattıklarını ve bu uygulamanın sürece büyük bir katkı yaptığını kaydetti.

- Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2023 yılında sundukları bir yasa önerisine dikkat çekerek, bu öneriyle geçici öğretmenlerde aranan niteliklerde yaşanan sıkıntıların giderilmesini hedeflediklerini ve pedagoji gibi bazı kriterlerin getirilmesini talep ettiklerini kaydetti. Barçın, istihdamlarda neden pedagoji kriteri aranmadığını sordu.

Üniversite öğrencilerinin burslarının yılın başındaki asgari ücret üzerinden verilmesini, içinde bulunulan enflasyon koşullarında doğru bulmadığını kaydeden Barçın, öğrencilere hayat pahalılığı ödeneğinin verilmemesinin bir haksızlık olduğunu söyledi.

İlkokullarda tam güne geçilmesi konusunda kendi yaşamından örnekler veren ve bu sürece ayak uydurmak için eşinin çalışmayı bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Barçın, pilot alt yapılar yapılarak, bu sürece başlanmasın gerektiğini ifade etti. Barçın, “Tam gün eğitim değil, tam gün işkence” dedi.

- Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da bütçe dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ayrılan bütçenin yüzde 11'inin eğitim uygulamalarına gidileceğini kaydetti.

Çolakoğlu, geçici öğretmen giderleri kalemindeki artışa dikkati çekerek, geçici öğretmen istihdamlarının toplumda kanayan bir yaraya dönüştüğünü savundu. Partili istihdam eleştirisinde bulunan Çolakoğlu, “büyük bir haksızlık ve adaletsizlik” dedi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, siyasi görüşe bakmaksızın öğretmenlerin işe alındığına işaret ederek, bu gerçeğin muhalefet vekilleri tarafından da bilindiğini kaydetti. Çavuşoğlu, geçici öğretmen alımında görev süresine ilişkin iyileştirici düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak, şu an sistemde düzeltilmesi gereken diğer noktalara işaret etti. Çavuşoğlu, geçici öğretmenlere ayrılan bütçe artışının, bir sıkıntı olması durumunda, “tedbir amaçlı” eklendiğini belirtti.

2028 senesine girmeden yapılacak düzenlemelerle geçici öğretmen tartışmalarının son bulacağını söyleyen Çavuşoğlu, akademiden mezun öğrenci sayısına dikkati çekti. Açığın kısa zamanda kapanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Rahat olun, geçici öğretmenlik bitiyor.” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından oylama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla komiteden geçti.

Bütçe görüşmeleri, verilen aranın ardından Atatürk Öğretmen Akademisi bütçesinin görüşülmesiyle devam edecek.