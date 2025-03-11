Ziyaret sırasında MMV tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulan yazılı açıklamada, Kıbrıs konusundaki temel prensipler vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Egemenlik ve Eşitlik Kıbrıs Türkü’nün özden gelen hakkıdır. KKTC’nin, Güney Kıbrıs’taki Rum Devleti ile eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın 1964’teki gibi bir duruma düşmemesi için hayati önem taşımaktadır.

KKTC’nin, Güney Kıbrıs’taki Rum Devleti ile eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın 1964’teki gibi bir duruma düşmemesi için hayati önem taşımaktadır. BM, Kıbrıs Türk tarafının iki Devletli işbirliği önerilerini güçlü şekilde desteklemelidir.

KKTC, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin ve güvenliğinin somut bir ifadesidir. Devletin tüm yetkilileri, KKTC’nin tanınması için çalışmalıdır.

Devletin tüm yetkilileri, KKTC’nin tanınması için çalışmalıdır. Anavatan Türkiye’nin kararlı dış politikası bu yönde önemli bir teminattır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM, KKTC’nin tanınması konusunda net bir duruş sergilemiştir. Bu bağlamda, KKTC Meclisi de federal çözümü bir seçenek olmaktan çıkaran ve KKTC’nin tanınmasını talep eden bir karar almalıdır.

MMV Başkanı Aziz Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre görüşmelerinde KKTC’nin egemenliğini vurgulamasının kritik olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk Halkı, 70 yıllık varoluş mücadelesini ve 1983’te kurulan devletini asla inkâr edemez. Bu gerçeği BM, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine de anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, MMV tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulan görüşlerde, KKTC’nin tanınmasının iki Devletli çözüm için bir engel değil, aksine bir kolaylık sağlayacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugüne kadar milli dâvayı kararlı bir şekilde savunduğu belirtilerek, “Cenevre’de de bu duruşunuzun devam edeceğine inanıyor, size ve Anavatan Türkiye heyetine başarılar diliyoruz” denildi.