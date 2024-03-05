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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Minareliköy Camii bölgesine elektrik verilemeyecek.

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