Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Yüksek Seçim Kurulu’nun bir mahkeme olmadığını ve kararlarının eleştirilebilir olduğunu” ifade ederek, TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın adaylığının düşürülmesinin haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu savundu.

Atlı, itiraz edilemeyen ve kesin olan bu kararda haksızlık bulunduğunu ve dolayısıyla içlerinde isyan ve öfke olduğunu ifade ederek, eğitim, sağlık veya iş için kısa süreli ülkeden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların seçilme hakkını korumak yanında hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve demokrasi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Tacan Reynar’ın, Yüksek Seçim Kurulu tarafından “KKTC’de sürekli ikamet etmediği” gerekçesiyle adaylığının düşürülmesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

TDP Genel Merkezi’nde yer alan ve Tacan Reynar’ın da hazır bulunduğu basın toplantısında, ülke demokrasisi, seçme ve seçilme hakkı kapsamında hukuki değerlendirmeler yapan Atlı, TDP’nin, YSK kurallarını dikkate alarak, adayını belirlediğini anlattı.

Atlı, Reynar’ın YSK’ya yaptığı başvuruda, muhtardan alınan ikametgah belgesinin bulunduğunu ve ilçe seçim kurulu tarafından da geçici aday olarak ilan edildiğini hatırlattı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, kura ile TDP’nin seçim listesinde birinci sırada olduğunu, ancak yapılan itiraz sonucu YSK’nın oy çokluğu ile Reynar’ın adaylığını “daimi ikametgah” gerekçesiyle düşürdüğünü kaydetti.

Tacan Reynar’ın ülkede ofisinin bulunduğunu, evinin olduğunu, tüm aidatlarının ödendiğini ve yurt dışında eğitim amacıyla bulunduğunu ifade eden Atlı, Reynar’ın pandemi nedeniyle bir süre ülkeye dönemediğini anlattı.

Tüm bunların da YSK duruşmasında evraklarla ispatlarıyla sunulduğunu ifade eden Atlı, şikayetçinin ise duruşmada ortaya iddia koymadığını söyledi ve süreci anlattı.

YSK’nın polisten alınan muhaceret evraklarını incelediğini ifade eden Atlı, Reynar’ın yurt dışına yerleşmek amacıyla temelli değil, eğitim amacıyla gittiğini söyledi ve bu konuda emsal davalardan örnekler verdi, kararlar okudu.

“YSK’nın bir mahkeme olmadığını”, bir kurul olduğunu söyleyen Atlı, 5 yargıçtan oluşan YSK’nın, tam açıklaması olmayan “daimi ikametgah” gerekçesiyle, oy çokluğu ile Reynar’ın adaylığını düşürdüğünü belirtti.

TDP’nin, her zaman için yargının ülkenin önemli bir değeri olduğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Atlı, ülke için, daha aydınlık yarınlar için mücadele verdiklerini söyledi.

Yargıyı, ifade özgürlüğünü, demokrasiyi her zaman savunmaya devam edeceklerini ifade eden Atlı, ancak YSK’nın idari bir kurul olduğunu ve “eleştirilebilir” olduğunu belirterek, “Karar adil değildir, Anayasa’ya, AİHM kararları ve yasal mevzuata aykırıdır, çelişkilidir, haksızdır” ifadelerini kullandı.

Kararın şikayet edilemez ve kesin olduğu vurgusunu da yapan Atlı, bu ülkede doğup büyüyen, kamu hizmeti veren, eski kıdemli yargıç, ülkenin değerli bir insanının adaylığının haksız bir şekilde düşürüldüğü görüşünü dile getirdi.

Atlı, bu karar sonrası TDP’nin tüm yetkili organlarının adaylarına güvenoyu verdiğini de ifade ederek, sokakta olduklarını ve demokrasi, seçme ve seçimle hakkını savunmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.