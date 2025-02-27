Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20:15 raddelerinde LPM'ye bağlı bir CÖŞ ekibinin Gönyeli Yenikent bölgesinde devriye görevinde oldukları bir esnada bir kafe işletmesinin otoparkı içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan E.I.G ve P.M.M'yi tespit etmelerine müteakip, gerçekleştirdikleri aramada, zanlı E.I.G'yi giymekte olduğu siyah renk ceketin sağ̆ cebinde iki adet üzerinde naylon poşet içerisinde ayrı ayrı yağlı kâğıda sarılı içlerinde 4'er adet mini ekmek olduğunu ve ekmeklerin 2 tanesinin içerisinde folyo kâğıdına sarılı yaklaşık birer gram ağırlığında Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan sorgularında zanlıların bahse konu yere KG 047 plakalı araç̧ ile geldiklerinin öğrenilmesi üzerine yine aynı park yerinde bahse konu araçta yapılan aramada; aracın arka koltuğunda K.M'nin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının yanında koltuk üzerinde 18 adet poşet içerisinde paketlenmiş̧ vaziyette mini ekmekler ve ekmeklerin içerisinde folyo kâğıda sarılı Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlıların suçüstü̈ hali gereği tutuklandıklarını belirten polis, mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde toplam 74 adet mini ekmek bulunduğunu, bunların 18 tanesinin içinde folyo kâğıdına sarılı her biri yaklaşık bir gram ağırlığında Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta zanlıların ekmekler içerisindeki uyuşturucu maddeleri E.P.I'dan aldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı E.P.I'nın Lefkoşa’da tespit edilerek ileri soruşturma maksatlı Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧ Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi