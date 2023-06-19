-ÖZEL HABER
Gündem Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre, Volkan'ın 12 yaşındaki kızının yoğun bakımdan çıktığı, vücudundaki çok sayıda kırık nedeniyle tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan küçük kıza çarpan motosiklet sürücüsünün serbest bırakılması başta aile, sonra da sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Türkiye'de tutulan raporda Polislerin olayın meydana geldiği parkın adını yanlış yazdıkları ve motosikletin küçük kıza yaya geçidinde çarpmadığı belirtildi.
Bunun üzerine motosiklet sürücüsü serbest bırakılırken, ortaya çıkan kamera görüntülerinde motosikletin küçük kıza yaya geçidinde çarptığı açık bir şekilde görülüyor.
Acılı aile, zanlının serbest bırakılmasından üzüntü duyduğunu dile getirirken, küçük kızın sağlığına kavuşmasının ardından hukuk mücadelesine girmeye hazırlanıyor.
Kızlarının sağlığına kavuşması için duaların esirgenmemesini temenni eden aile, motosiklet sürücüsünden davacı olacaklarını, adaletin yerini bulmasını temenni ediyor.