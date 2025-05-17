Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Sinanoğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Değirmenlik'te, ikametgahta misafir olarak bulunan Girne’de sakin zanlının yatak odası içerisindeki dolap üzerinde bulunan ev sahibi M.E’ye ait 4000 Euro, 2600 STG ve 7000 TL nakit paraları alarak sirkat ettiğini aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Değirmenlik'te tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan sorgusunda paraları Girne'de arkadaşı olan bir şahsın ikametgahında bıraktığını söylemesi üzerine ikametgahında yapılan aramada 400 Stg ve 1500 euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.