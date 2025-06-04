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Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Çatalköy’de yol kenarında park halinde bulunan bir salon aracın dört çelik jant ve lastiklerini çaldığı tespit edilen M.Y (E-55) tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, 1 Haziran’da yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evde sehpa üzerinde bulunan cüzdan ve cüzdanda muhafaza edilen 500 sterlini çaldığı tespit edilen F.D (K-42) tutuklandı.

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