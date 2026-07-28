Rum Yönetimi'nin AB üyeliğiyle oluşan dengesizliğe, Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetine ve yeni güvenlik tehditlerine dikkat çeken Karakaya, egemen eşitlik temelindeki iki devletli çözüm modelinin en gerçekçi yol olduğunu ifade etti. KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve kurumsal kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirten Karakaya, yeni dünya düzeninde Kıbrıs'ın yalnızca bir ada değil, bölgesel güvenlik ve istikrarın merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türk halkının varlığının en önemli güvencesi olduğunu söyleyen Karakaya, enerji hatları, deniz yetki alanları, dijital altyapılar, limanlar ve lojistik ağlarının geleceğin jeopolitiğini şekillendireceğini ifade etti. Kıbrıs'ta kalıcı barışın ancak egemen eşitlik ve iki devletin karşılıklı iş birliği temelinde mümkün olacağını vurgulayan Karakaya, KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak stratejik adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.