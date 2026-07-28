Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, altı ilçenin milletvekilleri ile ilçe başkanlarının katıldığı toplantı düzenledi.
UBP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantıda teşkilat çalışmaları ile seçim hazırlıklarının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, teşkilatın ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, “Güçlü organizasyonumuz ve kararlı kadrolarımızla seçimlere emin adımlarla hazırlanıyoruz.” denildi.
Paylaşımda ayrıca, “Birlikten güç alan teşkilatımızla omuz omuza çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verildi.