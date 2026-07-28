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Paylaşımda ayrıca, “Birlikten güç alan teşkilatımızla omuz omuza çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, teşkilatın ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, “Güçlü organizasyonumuz ve kararlı kadrolarımızla seçimlere emin adımlarla hazırlanıyoruz.” denildi.

UBP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantıda teşkilat çalışmaları ile seçim hazırlıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, altı ilçenin milletvekilleri ile ilçe başkanlarının katıldığı toplantı düzenledi.

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