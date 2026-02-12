Haravgi gazetesi, Avrupa Birliği'nin Mısır Delegasyonu tarafından düzenlenen “Mısır'ın Enerji Ufku 2040: Büyüme, Güvenlik ve Karbonsuzlaştırmanın Dengelenmesi” konferansına katılan Yordanu’nun, iki ülke arasındaki yakın iş birliği ve enerji güvenliğini güçlendirmedeki ortak hedefi vurguladığını yazdı.

Gazete, enerji altyapısının Mısır’ı Doğu Akdeniz'de güvenilir bir ortak haline getirdiğini ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki doğalgazın, iki ülkenin güvenliği ile Avrupa pazarının arzına katkıda bulunacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Yordanu’nun, Rum Yönetimi’nin Mısır’daki Büyükelçisi Polis Yoannou'nun da katılımıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) Genel Sekreteri Osama Mobarez ile bir araya geldiğini belirten gazete, görüşmede, Güney Kıbrıs'ın verdiği destek ve bu desteğin daha da geliştirilmesine katkısının teyit edildiğini yazdı.