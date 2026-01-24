Bunlar da ilginizi çekebilir

MOK yetkilileri, Eğitim Bakanlığı ile mevcut iş birliğini genişletme arzusunda olduklarını belirtirken, stratejik program kapsamında geliştirilen projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

MOK’tan yapılan açıklamada, toplantıda, MOK’un stratejik hedefleri doğrultusunda planlanan projelerin hayata geçirilmesinin ele alındığı, tarafların, eğitim alanında sürdürülebilir ve etkili çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu başkanlığındaki ekibin toplantı yaparak, stratejik program kapsamında yürütülecek projeler için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

