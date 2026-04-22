Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 1920’de dualarla açılan TBMM'nin, milletin imanı ile hürriyet sevdasının birleştiği yer olduğunu belirterek, "Bize düşen de bu ruhu canlı tutmak ve çocuklarımıza aktarmaktır.” dedi.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünya çocuklarına armağan edilen yegâne bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Bu anlamlı bayramda, egemenliğin sadece siyasi bir güç değil, aynı zamanda omuzlara yüklenilmiş büyük bir manevi mesuliyet olduğunu aktaran Moral, “Peygamber Efendimiz (sav), ‘Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır’ buyurarak bize hedefimizi göstermiştir. Çocuklarımızı sadece teknik bilgilerle değil adalet, merhamet ve dürüstlük gibi evrensel İslami değerlerle teçhiz etmeliyiz.” dedi.

“Bizim medeniyetimiz, çocuğun olduğu her yere rahmet nazarıyla bakar” diyen Moral, 23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarına armağan edilmesinin Türk milletinin barışçı ve kucaklayıcı vizyonunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna şehit düşenleri rahmet ve minnetle anan Moral, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, donanımlı ve özgür fikirli nesiller yetiştirmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.