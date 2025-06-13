Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 12 Haziran 2025 tarihinde, ülkenin iki farklı noktasında yangın çıktı. İlk yangın saat 15.30 sıralarında, Mormenekşe ile Mutluyaka köyleri arasında bulunan yolun güney kısmındaki bir arazide meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alanda bulunan anız ve kuru otlar yanarak zarar gördü. Alevler, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Günün ikinci yangını ise saat 19.30 sıralarında Lapta’daki Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. İddiaya göre, mutfakta faal durumdaki ocak üzerinde unutulan yağ dolu tavanın ısınıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın, ev sakinleri ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

Yangında tava, çeşitli beyaz eşyalar, mutfak dolapları, iki zebra perde, kapı ve pencereler yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı evin mutfak ve salon odalarının duvarlarında islenme oluştu.

Her iki olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.