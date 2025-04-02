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Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi. Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.

Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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