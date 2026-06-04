MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan ve GKRY'nin silah alımlarını artırmasına ilişkin soruları yanıtlayan Aktürk, "Yunanistan ve GKRY'nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli hazırlık ve önlemleri aldığı vurgulandı.

MSB'nin açıklaması, son dönemde GKRY'nin savunma alanındaki yeni iş birlikleri ve silahlanma adımları ile Yunanistan'ın askeri kapasitesini artırmaya yönelik girişimlerinin bölgede tartışma yarattığı bir dönemde geldi.