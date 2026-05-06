KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan N. S., M. B. ve N. B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Barış Kurtoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.05 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak amacıyla gelen zanlı N. S.’nin yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren 310 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün saat 20.15 sıralarında Lefkoşa Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine yapılan kontrolde, zanlı M. B.’nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 582 gün, N. B.’nin ise 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren 72 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirten polis, ilgili dairelerde araştırma yapılacağını ifade ederek 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.