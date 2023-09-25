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Polis Basın Bülteni’ne göre, Avcı’nın otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edilmişti.

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