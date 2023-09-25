Avcı, bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Avcı’nın otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edilmişti.
Avcı, bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Avcı’nın otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edilmişti.
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