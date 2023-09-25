 Avcı, bugün ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.  

Maliye Bakanlığı'ndan maaş açıklaması: Salı günü ödeniyor Maliye Bakanlığı'ndan maaş açıklaması: Salı günü ödeniyor

 Polis Basın Bülteni’ne göre,  Avcı’nın otopsisinde, ölüm sebebinin  "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edilmişti.