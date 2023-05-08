Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.Kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun, ağır yaralama suçunun ve müştekinin gözünü kaybetmesinin ciddiyetine değindi. Aksun, müştekinin 15 bin dolar karşılığında sanığı affetmesine karşın, müştekinin duyu organını kaybetmesinin vahim bir sonuç olduğunun altını çizdi.

Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkûm olduğu davalardan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Muhammed Tapınç 15.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Apartmana eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğratmıştı.