Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis memuru Gün U.J'nin 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoş'a da meydana gelen' Geceleyin Ev Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp Ve Sarhoşluk' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlının nefesinde % 221 promil alkollü içki tesiri altında Lefkoşa'da Kaymaka'da Sadık Cebbar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda A. B.'ye ait 6 numaralı ikametgahta misafirlikte bulunduğu esnada yine aynı apartmanda sakin B. S' ye ait 2 numaralı ikametgahın kuzeye bakan tuvalet penceresine üst kattan tuvalet borularından tutunarak ve inerek aralıklı olan tuvalet penceresini hasar vermeksizin ittirerek açıp bir cürüm İşlemek kastı ile içeri girerek mülke tecavüz ettiğini belirtti. Polis, zanlının ikametgahta karşısına çıkıp kendisini durdurmaya çalışan ev sahibi B. S'nin ağzına yumruk vurup darp edip yine evin kapısına yumruk vurmak sureti ile kapının kırılmasına sebebiyet vererek 5000 TL hasara uğrattığını açıkladı. Polis, zanlının ev sahibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklanarak polise teslim edildiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde kovalandığı için söz konusu eve girdiğini beyan ettigini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu, yine zanlının KKTC' deki statüsünun araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlının beyanlarının araştırılacağını da belirterek 3 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.