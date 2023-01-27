Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Faruk Şengil, daha önceden alınan bir ihbar üzerine, zanlının bir süredir polisin takibinde olduğunu belirterek, RN 124 plakalı aracı, eşinin de SJ 056 plakalı aracıyla önlü arkalı Çatalköy Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, M.K.S' ye aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, aracın bagajında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesinden sonra, zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı P.U'nun, öndeki aracı tanımıyorum diyerek, geçmek istediğini belirten tahkikat sorumlusu, suçüstü durumunda tespit edilen zanlıların tutuklandığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Şengil, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’şer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar cezaevine gönderildi.