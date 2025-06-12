Aleyhindeki ithamları kabul eden sanık, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin oldukça ciddi uyuşturucu türleri arasında olduğunu, bu hususu ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, uyuşturucu madde miktarının az olmasını ise sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydetti. Başkan, davanın olgularına bakıldığında sanığın uyuşturucu maddeyi bir başkasından temin ederek, para kazandığını belirtti. Başkan Cemallar, “Yüksek Mahkememiz belirtmiş olduğu prensiplerinde uyuşturucu maddenin yaygınlaşmasına sebep olan ve uyuşturucu maddeyi satarak gelir elde eden kişilere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu hususu dikkate aldığımızda bu olguları sanık aleyhine dikkate alırız. Bununla birlikte sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız”dedi.

Suçun ciddiyeti, vahameti ve diğer hususları dikkate aldıklarında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir edilmesinin olanaksız olduğunu kaydeden Başkan, sanığın 9 gram 398 miligram ağırlığında Metamfetamine türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etme davasının da bu dava altında dikkate aldıklarını, sanığın bu davayla ilgili ithamı da kabul ettiğini kaydetti.

Başkan, iki dosyası değerlendirdiklerinde sanığın oldukça uyuşturucuyla iç içe olan bir şahıs olduğunun görüldüğünü vurguladı. Başkan, “Yine İddia Makamı tarafından aktarılan olgularsa sanığın 2021 yılına ait sabıkasının olduğu da görülmektedir. Bu hususlar ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınması gerekmektedir”dedi.

Sanığın 27 Mayıs 2025 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olduğunu kaydeden Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan kararına şöyle devam etti:

“Ciddi ve yaygın olan suçlarda kamu menfaatini dikkate alarak ceza takdir edilmesi gerektiği Yüksek Mahkeme kararlarında belirtilmektedir. Yine Yüksek Mahkememiz belirtmiş olduğumuz prensiplerinde uyuşturucu suçlarının en yaygın suçlar arasında olduğunu, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.”

Başkan Cemaller, sanık lehine ve aleyhine olan hususları, evli ve 2 çocuk sahibi olmasını da dikkate aldıktan sonra ,bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.